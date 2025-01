WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dalla Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha annunciato un massiccio investimento del settore privato per le infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. “Una nuova società americana investirà almeno 500 miliardi di dollari nelle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, creando quasi nell’immediato oltre 100mila posti di lavoro – ha affermato Trump – questa impresa monumentale è una clamorosa dichiarazione di fiducia nel potenziale dell’America sotto la mia presidenza”.

Trump ha definito l’intelligenza artificiale come la chiave del futuro dell’America, sottolineando la necessità di tenere testa alla concorrenza: “La Cina è una concorrente, così come lo sono altri Paesi e per questo sono necessari nuovi investimenti per portare a termine la produzione molto facilmente per generare energia – prosegue Trump – Bisogna costruire nuove infrastrutture per alimentare la prossima generazione di progressi nell’intelligenza artificiale. Ciò includerà la costruzione di colossali data center, delle strutture estremamente massicce. Questa è per me una cosa molto importante. 500 miliardi di dollari nel progetto Stargate che rappresenterà qualcosa di molto speciale e potrebbe essere l’investimento più grande nel settore”.

Il CEO di OpenAI Sam Altman si è presentato alla Casa Bianca nel pomeriggio di martedì per un colloquio con Trump. Si è parlato di un progetto di datacenter AI denominato Stargate, che prevede anche una collaborazione con Oracle e SoftBank. Ormai da diversi mesi i leader dell’intelligenza artificiale avevano segnalato che per alimentare il settore sono necessari maggiori investimenti nei data center, ovvero chip, elettricità e risorse idriche. Allo stato attuale Oracle è tra i più grandi operatori di data center degli Stati Uniti, mentre SoftBank è in possesso delle risorse necessarie per finanziare l’espansione delle infrastrutture AI.

Altman, che ha partecipato all’insediamento di Trump nella Rotonda del Campidoglio, aveva esortato più volte in passato i funzionari statunitensi a contribuire alla costruzione di queste infrastrutture per garantire che gli Stati Uniti rimangano in vantaggio rispetto alla Cina nel settore dell’intelligenza artificiale, che ormai coinvolge tutti i campi, dalle capacità militari all’economia.

