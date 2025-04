Trump “Abbiamo raggiunto un accordo con l’India sui dazi. Bezos? Ha fatto la cosa giusta”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sul taglio delle tasse faremo il più importante disegno di legge della storia”. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump che ha risposto ad alcune domande della stampa prima di lasciare la Casa Bianca a bordo dell’elicottero presidenziale per dirigersi in Michigan, dove terrà un discorso sui primi cento giorni della sua amministrazione. Trump ha poi parlato dell’ordine esecutivo in merito alla sensibile riduzione dei dazi del 25% sulle automobili, definendo tale provvedimento come “un piccolo aiuto”.

Il presidente ha inoltre dichiarato di aver raggiunto un accordo con l’India sui dazi: “L’India sta procedendo alla grande, penso che troveremo un accordo con loro”, ha affermato. Nel corso del suo punto stampa, Trump ha inoltre affermato che visiterà l’Africa, anche se non ha ancora reso nota nessuna data specifica.

Successivamente Trump si è concentrato sui progetti per il futuro: “Penso che abbiamo fatto tutto, o lo stiamo facendo – ha affermato -. Per esempio, il confine è in ottime condizioni e questa è la mia priorità. L’economia sarebbe sicuramente in ottima forma, e penso che stia andando alla grande. Perdevamo miliardi e miliardi di dollari al giorno con il commercio, e ora l’ho ridotto a un livello molto basso, e presto guadagneremo un sacco di soldi. Un elemento molto importante su cui stiamo lavorando ora, più importante di qualsiasi altra cosa, con il confine in buone condizioni, è il fatto che vogliamo ottenere un nuovo accordo. Se lo realizziamo, questa è la cosa più importante. E penso che lo realizzeremo. Abbiamo un grande sostegno repubblicano. Se i Democratici lo bloccassero, avremmo un aumento delle tasse del 60%. Non credo che accadrà. Abbiamo un grande sostegno da parte dei Repubblicani”.

Nel corso del punto stampa Trump ha anche parlato la decisione di Amazon di pubblicare un rapporto che mostra un aumento dei prezzi legato all’imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, definendo l’imprenditore Jeff Bezos come “Un bravo ragazzo”: “È stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta”. Le parole di Trump hanno fatto seguito alle precedenti critiche della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt all’azienda e alla successiva smentita del portavoce di Amazon: “Il team che gestisce il nostro negozio ha preso in considerazione l’idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti, ipotesi che non è mai stata approvata e non verrà attuata”. La smentita di Amazon sarebbe arrivata dopo una telefonata fra Trump e Jeff Bezos

“Il nuovo Papa? Mi piacerebbe essere papa” – ha risposto scherzando alla domanda dei giornalisti sul nuovo Pontefice – quella sarebbe la mia scelta numero uno”. Poi Trump ha aggiunto serio: “Non so, non ho preferenze – ha continuato – Devo dire che abbiamo un cardinale che viene da New York che e’ molto buono. Vedremo quello che succede” ha aggiunto riferendosi all‘arcivescovo di New York, Timothy Dolan.