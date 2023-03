Truffe su chat e siti di dating in aumento: come difendersi

Complice il crescente senso di solitudine, l’aumento delle crisi matrimoniali e il senso di insicurezza e di mancanza di autostima di molte persone che si vedono intimoriti dal repentino cambiamento dell’approccio nelle relazioni sentimentali rispetto al passato, le truffe su chat e siti di dating online sono in continuo aumento ed a volte e davvero difficile riuscire a difendersi o ad evitarle.

Il mese di febbraio che sta per concludersi, mese per eccellenza dedicato all’amore con la ricorrenza di San Valentino, e i prossimi festeggiamenti in onore dell’8 marzo, giornata dedicata alla donna, hanno contribuito al lancio di una campagna pubblicitaria informativa sulle truffe romantiche, fenomeno in forte crescita sia in Italia che nel resto del mondo, specialmente negli Stati Uniti dove ancora maggiore è il senso di solitudine e di patologie psicologiche legate ai rapporti interpersonali. La campagna informativa è nata per sensibilizzare gli utenti su questo increscioso fenomeno e per elencare in dettaglio le tipologie di truffe e i segnali da attenzionare per evitare di cadere in simili tranelli che, spesso, possono diventare decisamente dannosi, sia per in termini di traumi psicologici che in termini di danni economici.

Cosa sono le truffe su chat e siti di incontri?

Il meccanismo di azione delle truffe su chat e siti di incontri segue quasi sempre un iter standard: il criminale di turno adotta, sui siti di appuntamenti e incontri, una falsa identità e cerca di adescare le sue vittime sulla base dei loro interessi, delle loro preferenze e delle loro caratteristiche, fingendosi profondamente interessato o magari intavolando delle passioni o dei problemi personali molto simili a quelle delle vittime che ha scelto per poter far scattare quel meccanismo di identificazione che sarà in grado di togliere le distanze e di abbassare qualunque meccanismo di difesa.

Una volta conquistata la fiducia della sua vittima, il criminale crea solitamente una storia drammatica che lo riguarda e che necessita l’invio di un aiuto finanziario da parte della vittima o magari di foto intime che potranno poi servirgli come arma di ricatto per estorcere del denaro.

Quali sono le principali truffe su siti e chat di dating?

Anche se l’iter di adescamento per truffare è sempre lo stesso, cambiano le modalità e i contenuti delle truffe amorose. Vediamo quali sono le truffe più comuni che si verificano in rete su siti e chat di dating e che sembrano essere in continuo aumento:

Truffa relativa ad attività intime ed invio di foto compromettenti : in questi casi il truffatore, visto ormai con estrema fiducia dalla sua vittima, la convincerà ad inviare foto o messaggi intimi da poter usare per ricattarla, minacciandola di rendere pubblico tale materiale personale in caso di mancato pagamento di una determinata somma di denaro.

: in questi casi il truffatore, visto ormai con estrema fiducia dalla sua vittima, la convincerà ad inviare foto o messaggi intimi da poter usare per ricattarla, minacciandola di rendere pubblico tale materiale personale in caso di mancato pagamento di una determinata somma di denaro. Truffa della richiesta d’aiuto : nella truffa della richiesta d’aiuto, il truffatore intavola una storia drammatica, un’emergenza, magari relativa ad un figlio o ad un parente vicino malato per poter richiedere le spese dell’intervento medico o di un viaggio. Considerando l’ammontare delle spese sanitarie negli Stati Uniti, questa sembra essere uno dei modi più subdoli per estorcere un bel po’ di soldi alla vittima.

: nella truffa della richiesta d’aiuto, il truffatore intavola una storia drammatica, un’emergenza, magari relativa ad un figlio o ad un parente vicino malato per poter richiedere le spese dell’intervento medico o di un viaggio. Considerando l’ammontare delle spese sanitarie negli Stati Uniti, questa sembra essere uno dei modi più subdoli per estorcere un bel po’ di soldi alla vittima. La truffa del fascino della divisa : si tratta della classica truffa in cui ci si finge un militare, patriottico e devoto al servizio della propria bandiera, in missione all’estero che, in condizioni critiche di guerra, necessita con urgenza di denaro per spese relative a cibo o alloggio all’estero.

: si tratta della classica truffa in cui ci si finge un militare, patriottico e devoto al servizio della propria bandiera, in missione all’estero che, in condizioni critiche di guerra, necessita con urgenza di denaro per spese relative a cibo o alloggio all’estero. Truffe malware: riguardano l’invio di un link, apparentemente innocuo, alla vittima che, dopo averci cliccato, si ritroverà automaticamente sul proprio dispositivo software che potrebbero portare al furto di dati sensibili o relativi alla clonazione di sistemi di pagamento.

Potrebbe interessarti leggere l’articolo di ExpressVPN che racconta di storie realmente accadute e approfondisce il tema delle truffe su siti e chat di dating online in modo molto dettagliato.

Cosa fare se si viene truffati?

Conoscere l’esistenza delle truffe romantiche a volte può non bastare ad evitare di finirne vittima quindi è bene sapere cosa fare se si viene truffati ed affidarsi alle proprie persone care che possano rappresentare un supporto concreto qualora le proprie insicurezze e il senso di vergogna per essere caduti nel tranello impediscano di agire come si dovrebbe.

È importante innanzitutto fare degli screenshot delle conversazioni in cui il truffatore chiede esplicitamente il denaro o minaccia di divulgare foto e dettagli personali, in modo da poterli mostrare in fase di denuncia alla Polizia Postale.

Successivamente si dovrà segnalare e bloccare l’utente e, con il supporto di una denuncia formale, chiedere immediatamente al proprio istituto di credito lo storno della transazione effettuata a favore del truffatore.

Potrebbero subentrare traumi psicologici e disturbi da stress post-traumatico: in questi casi può essere di grande aiuto rivolgersi a delle associazioni specifiche che possano aiutare la vittima a superare il trauma e a riprendere in mano la propria vita.