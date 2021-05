Truffa sui biglietti per gli Europei di calcio, oscurati 2 siti web

La Guardia di Finanza di Roma ha oscurato due siti web che vendevano biglietti per assistere alle partite del Campionato di Calcio "UEFA Euro 2020". Per gli inquirenti si trattava di una truffa, perché l'Uefa non ha autorizzato altri soggetti alla vendita. sat/trg