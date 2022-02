YANQING (CINA) (ITALPRESS) – Dominik Paris e Christof Innerhofer dovranno aspettare un altro giorno. Niente discesa olimpica sulla pista di Yanqing: inizialmente in programma alle 11, a causa del forte vento in quota è stata posticipata prima alle 12, poi alle 13, quindi alle 14 fino alla decisione finale di non farla disputare. Se ne riparlerà domani, in mezzo al gigante femminile: la nuova programmazione dei Giochi invernali di Pechino prevede la prima manche fra le porte larghe – alla quale sono attese Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni – alle 9.30 locali (le 2.30 italiane), quindi la discesa alle 12 (le 5) e infine la seconda parte di gara del gigante alle 14.30 (le 7.30 nostrane). Le premiazioni con la consegna delle medaglie – uomini e donne – si svolgeranno invece nel parterre della gara femminile a partire dalle 16.30 cinesi.

(ITALPRESS).

