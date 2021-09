Ancora danni per il maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla Lombardia.

Sono stati 130 gli interventi di soccorso a Varese per allagamenti e alberi pericolanti. A Canegrate (MI) i vigili hanno evacuato alcune persone bloccate in casa dall’acqua per l’esondazione del fiume Olona.

Sei squadre sono intervenute invece a Corte Palasio, nel lodigiano, per i danni causati da una tromba d’aria. Diversi edifici sono stati danneggiati dal forte vento, che ha divelto le

coperture.

A Pavia nel pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di Marzano: diverse le richieste di soccorso per alberi abbattuti e tetti danneggiati.

