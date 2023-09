MILANO (ITALPRESS) – Il Rally di Piancavallo, valevole sia per il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) che per la Coppa Rally Nazionali della Zona 4 (Friuli V.G e province venete di Belluno e Venezia) ha emesso i primi verdetti stagionali sia dei campionati monomarca Pirelli che di quelli di ACI Sport.

Matteo De Sabbata, in coppia con Giulia Barbero su una Peugeot 208 R2, è il vincitore 2023 del Trofeo Pirelli Accademia CRZ della 4^zona. Il quarantunenne pilota di Cividale del Friuli ha ottenuto la sua terza vittoria di classe in altrettanti arrivi. Stesso fantastico ruolino di marcia anche per Giampaolo Bizzotto, in coppia con Sandra Tommasini su Peugeot 208 Rally4, ha ottenuto a Piancavallo la sua terza vittoria di classe in altrettante gare e si è garantito il primo posto nella classifica generale finale del Trofeo Pirelli Accademia Zona 4. Al 45enne pilota di Cittadella, assistito per i pneumatici Pirelli da Gualandi Racing, va un premio di 3.500 euro. Al secondo posto Stefano Facchin, che con la sua Peugeot 208 R2 si è giocato la vittoria di classe e di Trofeo sino all’ultima prova speciale. Al 24enne pilota di San Vito al Tagliamento va un premio di 1.200 euro e 2 pneumatici, oltre alla soddisfazione di aver raccolto prima degli scarti il maggior numero di punti (42) di tutti.

Il titolo assoluto ACI Sport della Zona4 è invece andato a Marco Signor. Per lui premi Pirelli per un totale di 2.300 euro come vincitore di classe e come terzo nella classifica generale della zona ai fini del Trofeo Pirelli Accademia. I tre potranno contendere anche il ricco montepremi Pirelli legato alla gara unica di finale della Coppa Italia, il Rally del Lazio di fine ottobre, a cui potranno partecipare di diritto esattamente come Claudio De Cecco che si è confermato campione di zona fra i piloti Over 55, Giuseppe Bertolutti (vincitore della classe N2 e vincitore di 2 pneumatici in quanto quarto nella classifica generale finale) e Rudi Bulfon (1° Pirelli classe S1600).

Dopo la disputa di 5 dei 7 rally in programma per il Campionato Italiano Rally Asfalto, continua a comandare la classifica il bresciano Gianluca Saresera che anche a Piancavallo è ruscito a incrementare il proprio vantaggio sul varesino Mattia Broggi. Ma, per il gioco degli scarti, Broggi potrebbe ancora scavalcare il leader vincendo entrambe le ultime due gare in programma (Como e Bassano).

