ROMA (ITALPRESS) – Al Rallye Sanremo che ha concluso la Zona 2 (Liguria e basso Piemonte) ennesimo en-plein – vittoria di categoria nel Trofeo Pirelli Accademia CRZ, titolo ACI Sport di zona e successo di gara – per il valdostano Elwis Chentre sulla Skoda Fabia Rally2 del team D’Ambra, in questo caso con il navigatore Federico Boglietti. Per l’esperto valdostano tre gare e altrettante vittorie in questa zona (Vigneti Monferrini, Il Grappolo e appunto Sanremo), il miglior biglietto da visita in vista del Rally della Lanterna che assegnerà in prova unica il titolo di Coppa Italia, già vinto da Chentre nel 2021. La gara sanremese ha anche incoronato i vincitori delle altre categorie del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, con ribaltone finale in due casi su quattro. Fra le due ruote motrici di vertice (2RM RC4) il successo di classe di Sergio Patetta (Peugeot 208 R2) ha portato il pilota albese a scavalcare Andrea Beghè e lo stesso è accaduto fra le 2RM Classic con il cuneese Leonardo Neve (Peugeot 106 N2) che ha scavalcato il genovese Maurizio Repetto (Mg Zr 105 A5) a cui non sono bastate tre vittorie di classe. Negli altri due raggruppamenti i successi sono andati a Lorenzo Bonifacino (Toyota Yaris Gr R1T) e al pavese Filippo Cordani (Renault Clio Rally5). Fra i piloti Pirelli di questa zona che hanno staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia da ricordare anche il giovanissimo pavese Davide Brega (Renault Clio Rally5) fra gli under 25 e la sanremese Patrizia Sciascia (Skoda Fabia Rally2) nel femminile.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

