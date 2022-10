MILANO (ITALPRESS) – E’ giunto solo alla seconda edizione ma è già diventato un punto di riferimento per tutto il movimento schermistico. Il Trofeo internazionale di scherma non vedenti “Città di Milano” si è concluso domenica presso la Sala Barozzi dell’Istituto per ciechi del capoluogo lombardo, rappresentando un nuovo importante momento di crescita per un settore che ha nell’Italia il cuore pulsante del suo sviluppo europeo. L’evento, organizzato dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con Conad Scherma Modica, ha visto la partecipazione di 14 schermidori e 11 schermitrici provenienti, oltre che dalle società italiane, da Francia e Spagna. Il titolo di spada maschile è stato vinto da Lorenzo Ballini del Circolo Scherma Attraverso che ha superato in finale con il punteggio di 10-3 Alessandro Buratti della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, con Alessandro Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso) e Roberto Realdini (Circolo Scherma Navacchio) al terzo posto.

Ilaria Granata del Circolo Scherma Attraverso, battendo per 10-6 nell’ultimo atto la francese Camille Couston (della società As Bouillargues Escrime), si è invece aggiudicata il gradino più alto del podio femminile, completato da Franca Crispo dell’Accademia Scherma Milano e dall’altra transalpina Amaelie Toussaint, terze classificate.

Le fasi eliminatorie si erano disputate – sabato 8 – presso la sede dell’Accademia Scherma Milano, struttura ormai rinomata per l’accessibilità nelle manifestazioni che interessano il mondo paralimpico. Tanto l’entusiasmo e l’agonismo tra gli atleti e i tecnici, in un clima di grande fair play. Soddisfatti gli organizzatori dell’evento capitanati dai tecnici Lorenzo Radice e Giancarlo Puglisi, un comitato operativo e ormai rodato che è riuscito a coinvolgere, oltre a enti sportivi e istituzioni pubbliche, numerosi sponsor commerciali non solo della provincia lombarda, ma anche della città di Modica, facendo diventare la kermesse un’ottima occasione di scambio e conoscenza dei prodotti provenienti dai diversi territori. Importante l’iniziativa che ha aperto il Trofeo, quando numerosi relatori hanno partecipato al Workshop “Sport & Disabilità…in punta di Fioretto! – Il mondo dello sport incontra la politica guardando al futuro, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.

Non è mancato, domenica, anche un link con i Mondiali Assoluti di scherma Milano 2023, “che saranno i campionati di tutti, dell’integrazione vera” come spiegato dal presidente del Comitato organizzatore Marco Fichera. La Federazione Italiana Scherma, che nel weekend milanese è stata rappresentata dal presidente Paolo Azzi, dal consigliere federale Alberto Ancarani e dal presidente del Comitato regionale FIS Lombardia Maurizio Novellini, ha espresso un convinto apprezzamento per l’organizzazione d’un evento che consolida sempre più il ruolo che l’attività in pedana dei non vedenti ha assunto in questi anni nel movimento schermistico nazionale e non solo.

