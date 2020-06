MILANO (ITALPRESS) – Sarà Marco Trivelli il nuovo direttore generale della Sanità in Lombardia: prenderà il posto di Luigi Cajazzo, 51 anni, ex poliziotto della Mobile di Lecco, che ricopriva l’incarico dal maggio 2018.

Nominato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Trivelli, 56 anni, ha una esperienza pluridecennale nel mondo della sanità e della pubblica amministrazione, con incarichi direttivi e manageriali in ospedali come il Niguarda di Milano, l’Ospedale Luigi Sacco e gli Spedali Civili di Brescia.

“Il dottor Luigi Cajazzo sarà al mio fianco, con l’incarico di vicesegretario generale della Regione, per coordinare tutte le fasi dell’evoluzione della riforma sanitaria e della integrazione sociosanitaria – afferma il governatore lombardo Fontana – Mi complimento con lui per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile, durante il quale non si è mai risparmiato dimostrando grande professionalità. Sono sicuro che il suo apporto risulterà molto importante anche in questa nuova fase di lavoro. L’incarico di direttore generale dell’assessorato al Welfare sarà assunto, con una delibera che verrà approvata nei prossimi giorni, dal dottor Marco Trivelli al quale auguro fin da ora buon lavoro”.

