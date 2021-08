ROMA (ITALPRESS) – Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, la Roma batte il Belenenses per 3-1 nell’ultima amichevole del ritiro portoghese con le reti di Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral. Senza Cristante, Veretout e il nuovo acquisto Shomurodov, Josè Mourinho schiera di nuovo una formazione sperimentale con Bove e Darboe a presidiare la mediana mentre Tripi è nuovamente adattato sulla corsia mancina da terzino. La Roma gestisce il possesso ma al 15′ passa in svantaggio per un errore di Rui Patricio che controlla male il pallone su retropassaggio di El Shaarawy e regala la palla dell’1-0 a Ndour. La reazione dei giallorossi è affidata a Edin Dzeko che al 18′ sfiora il gol: controllo, finta e conclusione col mancino deviata in angolo dal portiere avversario Luiz Felipe. Ma al 21′ c’è il pareggio sull’asse Karsdorp-Dzeko: l’olandese crossa dal lato destro corto dell’area e trova pronto il bosniaco per il tocco sotto porta. Qualche protesta per la Roma che al 24′ reclama un calcio di rigore per un tocco di Akas su Carles Perez: l’arbitro lascia giocare.

Nella ripresa Mourinho cambia. Escono Rui Patricio, Mancini, Tripi, Bove, Darboe, Carles Perez e Dzeko, entrano Fuzato, Ibanez, Calafiori, Mkhitaryan, Diawara, Borja Mayoral e Zaniolo. Ed è proprio il classe 1999 a firmare la rete del vantaggio della Roma: Andrè Lopes sbaglia il retropassaggio e regala palla a Zaniolo che salta Luiz Felipe e a porta sguarnita sigla il 2-1. Al 67′ il tecnico portoghese si gioca altre due carte: fuori Smalling ed El Shaarawy, dentro Kumbulla e Zalewski che al 71′ si mette in luce con un dribbling sulla sinistra e un tiro deviato in corner. Al 76′ è sempre il polacco a brillare: assist illuminante per l’altro 2002 Calafiori che disegna un tiro cross pericoloso ma senza deviazioni. E all’85’ Zalewski si regala anche l’assist vincente per il 3-1 di Borja Mayoral dopo una palla recuperata in attacco. La Roma tornerà in campo il 7 agosto contro il Betis.

(ITALPRESS).