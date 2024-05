Tris di pesisti azzurri alle Olimpiadi di Parigi

ROMA (ITALPRESS) - La pesistica azzurra sarà grande protagonista alle ormai imminenti Olimpiadi di Parigi. Sono infatti tre gli atleti italiani che hanno conquistato il pass per i Giochi Estivi: saliranno in pedana Sergio Massidda, Nino Pizzolato e Lucrezia Magistris. Un tris di campioni su cui la Fipe del presidente Antonio Urso punta per togliersi tante soddisfazioni alla rassegna a cinque cerchi francese. Durante un evento organizzato a margine delle finali nazionali Under 17, i tre atleti azzurri hanno svelato anche il costumino di gara che indosseranno sulla pedana dei Giochi Olimpici. mc/gm/gtr (Fonte video ufficio stampa Fipe)