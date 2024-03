ROMA (ITALPRESS) – Un tris di coppe per le Volpi Rosse Menarini in Europa: dalla Spagna il team fiorentino, al debutto all’Eurocup 3 della Iwbf, la Federazione europea di basket in carrozzina, torna con un promettente secondo posto e due premi individuali come migliori giocatori. Un traguardo importante per i ragazzi della prima formazione toscana di basket in carrozzina che Menarini sostiene come title sponsor dal 2011. Tra le mura del Pabellòn Municipal Principe de Asturias, a Murcia, la squadra regala ai suoi tifosi una due giorni ricca di successi. L’8 e il 9 marzo le Volpi Rosse Menarini affrontano le rivali del Gruppo B, ottenendo tre vittorie di prestigio contro i campioni di Grecia del Panathinaikos Athletic Club, i vincitori della Supercoppa polacca del Kss Mustang e i francesi del Capsaaa-Paris, riportando una sola sconfitta contro i padroni di casa dell’Ucam Murcia BSR. “Una prova oltre le migliori aspettative – dichiara il Presidente delle Volpi Rosse Menarini Ivano Nuti – Vedere un gruppo giovane, compatto e in grado di poter giocare in sinergia con qualsiasi quintetto è stato esaltante. Battere squadre plurititolate nei rispettivi campionati nazionali ha dimostrato ancora una volta il valore di questi atleti”. Non solo il secondo posto nel girone, le Volpi Rosse Menarini portano due giocatori nella “five star” della competizione: Mattia Scandolaro e Lorenzo Bassoli incantano la giuria dell’Eurocup 3, che li inserisce tra i migliori cinque cestisti del torneo. “Li conosciamo fin da bambini, ne avevamo intravisto le potenzialità, e a Murcia le hanno messe in campo con un fantastico exploit”, aggiunge Nuti. E l’avventura europea potrebbe non finire qui: grazie al risultato della scorsa settimana, la squadra ambisce al ripescaggio alle fasi finali del torneo come migliore seconda. Ora testa al campionato italiano: si aprono le porte delle semifinali play off che vedono le Volpi Rosse Menarini impegnate sabato 16 marzo nella gara di ritorno al Palacoverciano contro Farmacia Pellicanò Reggio Calabria. In palio l’accesso alla finale per il quinto e sesto posto.

