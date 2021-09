Tris azzurro nei 100 a Tokyo “Qualcosa di incredibile”

Storica tripletta alle Paralimpiadi nei 100 metri T63: Ambra Sabatini conquista l'oro stabilendo anche il record del mondo in 14"11, argento per Martina Caironi (14"46) e bronzo per Monica Contrafatto (14"73). dol/glb/red