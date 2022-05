ROMA (ITALPRESS) – La domenica WorldSBK porta la firma di Jonathan Rea. In Portogallo l’irlandese vince entrambe le gare di giornata: nel successo c’è la firma della posteriore SCX Pirelli.

Dopo il warm up su bagnato, la scelta dei pneumatici da utilizzare nella Superpole Race non è stata facile a causa di un asfalto in via di asciugatura. I piloti in prima fila hanno confermato i pneumatici slick utilizzati in Gara 1, mentre i restanti si sono divisi tra slick e intermedie. Al via Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) prende il comando ma a metà gara Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) riesce a superarlo. Il turco però reagisce e riconquista la posizione persa assicurandosi più di un secondo di vantaggio. Il colpo di scena arriva a pochi secondi dalla bandiera a scacchi: Razgatlioglu perde momentaneamente il controllo della moto e Rea ne approfitta per riportarsi in testa e tagliare così il traguardo per primo. Terzo posto per Alvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati).

Nella seconda gara tutti i piloti hanno scelto la soluzione supersoft SCX al posteriore, compresi Rea e Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che in Gara 1 erano sulla soft SC0, mentre per l’anteriore la maggior parte ha confermato la scelta del sabato. Nei primi giri Razgatlioglu e Rea sono ancora una volta i protagonisti, seguiti da Lowes e Bautista. Il ducatista riesce a prendere la testa della corsa, ma le risposte degli avversari non tardano ad arrivare e la battaglia si fa sempre più accesa. A causa di un errore Razgatlioglu perde terreno ma mantiene il passo necessario ad assicurarsi la terza posizione, mentre Rea continua a mettere pressione su Bautista e nel corso dell’ultimo giro ha la meglio sullo spagnolo e riesce a salire sul gradino alto del podio che viene completato da Bautista, secondo, e Razgatlioglu, terzo.

Per Gara 2 tutti i piloti hanno optato per pneumatici slick: all’anteriore scelta unanime per la soft SC1 mentre al posteriore la preferenza dei piloti si è divisa a metà tra l’opzione supersoft SCX e la soft SC0. Alla partenza Can O’ncù (Kawasaki Puccetti Racing), Federico Caricasulo (Althea Racing), Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) e Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) formano un quartetto di testa con continui scambi di posizione. Alcune gocce di pioggia minacciano un potenziale pit stop per cambio pneumatici, ma il passo non rallenta e Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) raggiunge il gruppo di testa in quarta posizione. Le Yamaha di Baldassarri e Aegerter danno spettacolo con continui cambi di leadership. Alla fine taglia il traguardo per primo Aegerter che conquista la sua quinta vittoria consecutiva, secondo posto per Kyle Smith (VFT Racing), che nel frattempo aveva raggiunto il gruppo di testa dopo essere partito dalla diciassettesima posizione in griglia, e terzo per Baldassarri. Quarto posto per il figlio d’arte Oli Bayliss.

