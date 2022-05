ROMA (ITALPRESS) – Le Fiamme Oro trionfano nella Coppa Europa a squadre di spada maschile a Heidenheim. Sulle pedane tedesche, dove oggi si è chiuso il weekend internazionale degli spadisti, la squadra composta da Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino è salita sul gradino più alto del podio dopo una gara avvincente e dominata al cospetto dei più forti club del vecchio continente. I ragazzi guidati dal maestro Daniele Pantoni hanno sconfitto in finale il team ucraino della Kiev Mastery Sport School col punteggio di 36-31 grazie a una strepitosa ultima frazione di Cuomo, che ha piazzato l’allungo decisivo dopo un assalto condotto punto a punto in cui i poliziotti non hanno accusato l’assenza di Andrea Santarelli, non in perfette condizioni fisiche, che ha dato il proprio supporto alla squadra dalla panchina. Il percorso delle Fiamme Oro verso il successo era iniziato con la vittoria per 45-17 contro i cechi della Sc Praha, poi è continuato nei quarti di finale col 45-36 sui greci dell’Ariston Paianias. In semifinale un netto 45-24 sui belgi del Ce Gaumais ha spalancato le porte della finale. I campioni d’Italia a squadre in carica aggiungono dunque un nuovo prestigioso trofeo nella bacheca del gruppo sportivo della Polizia di Stato e si preparano a tornare in pedana per difendere il titolo tricolore negli Assoluti di inizio giugno a Courmayeur.

“E’ stata la vittoria di una grande squadra, sempre compatta e in grado di gestire nel migliore dei modi i momenti più delicati di tutti gli assalti. Andrea Santarelli è stato prezioso pur non salendo in pedana e i suoi giovani compagni hanno tirato al massimo contro avversari di grande valore. Sono orgoglioso della loro prestazione”, il commento del maestro Daniele Pantoni che ha guidato le Fiamme Oro nella trasferta in Germania.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

