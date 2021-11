CAGLIARI (ITALPRESS) – La seconda giornata dei Campionati Italiani Under 23 di scherma “Cagliari 2021” incorona la formazione delle Fiamme Oro campione d’Italia di categoria a squadre miste. La squadra-1 della Polizia di Stato ha conquistato la vittoria superando in finale la Ginnastica Victoria Torino col punteggio di 40-36. A festeggiare sul gradino più alto del podio sono stati Davide Di Veroli, che ha così bissato il titolo individuale conquistato ieri, Gianpaolo Buzzacchino, Alessia Pizzini, Gaia Traditi, Lucrezia Paulis e Simone Mencarelli. Ottimo secondo posto per la Ginnastica Victoria con Alessandra Bozza, Carola Maccagno, Carlotta Cornalba, Alberto Perello e Federico Pezzoli.

Sul terzo gradino del podio è salita la Scherma Treviso M° Ettore Geslao (Nicolò Bonaga, Allegra Cristofoletto, Eleonora Ginex, Edoardo Manzo, Paolo Santoro, Alice Ilde Spinelli), che si è imposta nel match per 38-37, al minuto supplementare, sulla Associazione Scherma Pro Vercelli (Marzia Cena, Sara Della Cioppa, Federica Isola, Leonardo Morotti, Tommaso Raffaele, Luca Vincenzi).

Domani sarà il turno delle prove individuale di fioretto e sciabola, tanto al maschile quanto al femminile. Si comincerà con il fioretto maschile e la sciabola femminile, entrambe in pedana dalle 9:30, alle 12:30 sarà il turno della sciabola maschile, alle 15 il fioretto femminile.

Le fasi finali di gara saranno trasmesse in diretta streaming sul sito federscherma.it, sul canale Youtube e sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione Italiana Scherma. Sui social federali, inoltre, è possibile seguire il foto-racconto dei Campionati Italiani Under 23 di Cagliari 2021.

(ITALPRESS).