ROMA (ITALPRESS) – I Campionati Italiani di Taekwondo Senior Cinture Nere 2024 hanno incoronato a Giugliano in Campania, sede della rassegna tricolore di quest’anno, i campioni delle “categorie più pesanti” che oggi si sono esibite sui tatami partenopei. Quattro titoli al maschile e quattro titoli al femminile, a cui aggiungere quelli dedicati all’attività paralimpica, vinti rispettivamente da Margherita Borsoi nella classe K44 -65kg e da Luca Turtoro nella classe K40 -80 kg.

Fra gli uomini Mattia Molin (+87 kg) e Angelo Mangione (-74 kg) continuano il loro percorso importante vincendo questa edizione degli Assoluti dopo essersi fatti notare a livello internazionale rispettivamente con la medaglia d’argento e di bronzo arrivate nel primo caso agli Europei Under 21 e nel secondo ai Mondiali Juniores. A loro si sono aggiunti Antonio Gerrone (-80 kg) e Alexandre Oberhofe (-87 kg), capaci di superare tutta la concorrenza dei loro tabelloni per arrivare sino al gradino più alto del podio.

Nelle categorie riservate alle donne invece è Natalia D’Angelo (-67 kg) a prendersi il bis nazionale, dopo il titolo vinto l’anno scorso e la partecipazione di qualche mese fa alle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, in un quadro completato dai successi di Cristina Gaspa (-62 kg), Maristella Smiraglia (-73 kg) e Ana Ciuchitu (+73 kg).

“Quest’edizione dei Campionati Italiani – ha affermato il presidente della Fita, Angelo Cito – ha segnato la ripartenza ufficiale del lavoro di tutto il movimento del taekwondo nazionale verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si è vista tanta competitività e un bel mix di atleti e atlete giovani ed esperti sul tatami. L’attività di base ed eventi come questi sono il trampolino di lancio verso un alto livello che tutti devono ambire a raggiungere. Da qui ripartiamo con ottimismo verso un 2025 che vogliamo vivere da protagonisti come federazione”.

– Foto ufficio stampa Federazione italiana Taekwondo –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]