RICCIONE (ITALPRESS) – Si è conclusa la seconda giornata di gare dei Campionati italiani Cadetti e Giovani 2021 a Riccione. Dopo l’esordio di ieri della sciabola categoria Cadetti oggi è toccato agli under 20 cimentarsi con la stessa arma. La finale di sciabola maschile Giovani è stata il remake della finale dell’Europeo 2019 di Foggia e ha visto il confronto diretto tra Emanuele Nardella e Pietro Torre. Stavolta, però, l’esito è stato diverso rispetto a quello del torneo continentale e a vincere il titolo italiano è stato il portacolori delle Fiamme Oro per 15-7. Sul terzo gradino del podio Leonardo Tocci della Frascati Scherma e Salvatore Pugliese del Circolo Schermistico Mazarese. Il titolo di sciabola femminile Giovani è stato conquistato da Vally Giovannelli. L’atleta della Frascati Scherma ha prima superato ai quarti la sorella Amelia ritiratasi a inizio assalto, poi ha avuto la meglio su Michela Landi del Club Scherma Napoli in semifinale col punteggio di 15-11 e, infine, ha vinto la finale 15-13 contro Mariella Viale, che ieri aveva ottenuto il titolo italiano della categoria Cadetti. Terzo posto anche per Maddalena Vestidello della Petrarca Scherma. Domani a partire dalle ore 10 il programma prosegue con la gara di Fioretto femminile Cadetti.

