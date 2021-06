ROMA (ITALPRESS) – I campionati italiani di ciclismo 2021 hanno scelto Suzuki e la sua mobilità ibrida come sponsor dell’evento.

Suzuki è onorata di associare il suo marchio ai Campionati Italiani di Ciclismo – Strada e Crono 2021, perseguendo con continuità il forte legame con il mondo ciclismo. Nell’immaginario collettivo, la bicicletta è l’emblema della mobilità sostenibile, salutare e rispettosa della natura. Suzuki fa suoi gli stessi valori in ambito automotive, offrendo una gamma 100% ibrida. I modelli Suzuki si distinguono nei rispettivi segmenti per la capacità di limitare consumi ed emissioni e di regalare emozioni a ogni chilometro, abbinando alla sicurezza il puro piacere di guida. Per Suzuki, inoltre, i ciclisti sono l’esempio di come la determinazione e il lavoro duro consentano di migliorarsi giorno dopo giorno, raggiungendo ogni obiettivo, anche quelli più ambiziosi. La perseveranza con cui chi pedala affronta i percorsi più impegnativi senza arrendersi, rappresenta la costanza dei tecnici di Hamamatsu, determinati nella ricerca di soluzioni innovative per costruire prodotti capaci di migliorare la vita dei Clienti Suzuki. I Campionati Italiani di Ciclismo Professionisti, Strada e Crono 2021 offriranno agli appassionati uno spettacolo straordinario. Venerdì 18 giugno sono in calendario le tre prove a cronometro delle categorie Elite Uomini, Elite Donne e Junior Donne. Il programma prevede partenza e arrivo a Faenza e il tracciato ha caratteristiche simili a quello della crono che assegnerà la medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi di Tokyo, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Questa gara sarà dunque un’occasione perfetta per mettere a punto la preparazione in vista delle Olimpiadi, sia per il grande favorito, Filippo Ganna, sia per gli altri Azzurri che a Tokyo porteranno sulle maglie il logo Suzuki, Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana. Domenica 20 giugno la rassegna tricolore avrà come evento clou e atto conclusivo la gara in linea Elite Uomini. Questa prenderà il via da Bellaria Igea Marina e, dopo circa 90 km di pianura, affronterà Monticino e Gallisterna per percorrere poi quattro volte un circuito molto simile a quello affrontato in occasione dei recenti Campionati Mondiali di Imola. Proprio qui sarà posto il traguardo, in viale Saffi, vicino alla Rocca Sforzesca. Il percorso dei Mondiali sarà presto dotato di una segnaletica dedicata che ne farà un circuito permanente dedicato al ciclismo e al cicloturismo, così come accadrà per l’altro percorso utilizzato nel 1968 per la precedente manifestazione iridata imolese.

