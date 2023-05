ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver rinnovato per la stagione 2023/2024 la collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon (FITri), con la quale condivide la visione di valori della multi discipinarietà e flessibilità fisica e mentale, Suzuki è stata scelta come Auto di DEEJAY TRI 2023. Nel weekend del 3-4 giugno prossimi, le vetture Suzuki saranno protagoniste di DEEJAY TRI 2023, un meeting ospitato all’Idroscalo di Milano che offre la possibilità ai praticanti del Triathlon di tutte le età di confrontarsi in varie competizioni, alcune valide per il calendario FITri.

Un’unione, quella tra Suzuki e il mondo del Triathlon, che trova i suoi principali punti di contatto proprio nel concetto di poliedricità. Come un triatleta è in grado di affrontare diverse discipline, i modelli Suzuki sono in grado di adattarsi a diverse situazioni: dalla guida in città dove sfruttare al massimo i benefici “green” del sistema HYBRID, a quella offroad grazie al sistema ALLGRIP.

DEEJAY TRI 2023 è un evento organizzato congiuntamente da Comune di Milano, Radio Deejay e TriO Events, con il supporto di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Città di Segrate e Peschiera Borromeo. Qui il programma completo della manifestazione, che inizierà nel pomeriggio di venerdì 2 giugno con il ritiro dei pettorali mentre dalle 9:30 di sabato 3 giugno prenderanno il via le gare.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

