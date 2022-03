ROMA (ITALPRESS) – Italia protagonista a La Nucia, in Spagna, per l’annuale Gala degli Europe Triathlon. La Fitri ha infatti ceduto solo alla Spagna, padrona di casa, lo scettro di migliore federazione dell’anno, arrivando seconda davanti all’Austria, ma ha trionfato nella categoria di migliore evento sportivo dell’anno con gli Europei di Triathlon cross di Molveno. Altre grande soddisfazione per la nostra Federazione sono state le nomination dei due paratriatleti medagliati a Tokyo, Veronica Yoko Plebani e Giovanni Achenza, che sono arrivati rispettivamente terza e secondo nella categoria miglior atleta.

“Proprio domani sarà il primo anno di attività per la nostra dirigenza – ha commentato il presidente della Federazione italiana Triathlon, Riccardo Giubilei – e questo lavoro di squadra con le società, i territori, i tecnici e gli atleti sta cambiando il volto di una Federazione dinamica che finalmente crede in sè e vuole ritagliarsi lo spazio che merita all’interno del panorama sportivo italiano e internazionale”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com