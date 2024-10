ROMA (ITALPRESS) – E’ stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a World Triathlon Cup – WTC Roma 2024, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30 euro. La tiratura – ha fatto sapere Poste Italiane – è di duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Fitri servizi e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta raffigura, su fondino bianco, in grafica stilizzata, le tre specialità sportive del Triathlon: il nuoto, il ciclismo e la corsa, delimitate in alto, rispettivamente a destra e a sinistra, dai loghi della Federazione Italiana Triathlon e dell’edizione italiana della World Triathlon Cup – WTC Roma 2024. Completano il francobollo la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

