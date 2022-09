ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Triathlon ha definito i requisiti precisi per la partecipazione, da parte degli atleti studenti, ai Campionati nazionali universitari, che porteranno all’assegnazione dei titoli tricolori nel corso dei Campionati italiani di Cervia, in programma l’1 e 2 ottobre. “A partecipare ai Campionati – viene spiegato – potranno essere gli atleti studenti nati tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2004; iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello) presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonchè presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purchè in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari. La verifica dei requisiti universitari verranno coordinati dalla Commissione di Controllo del CUSI, pertanto è obbligatorio accreditarsi sul posto presso la Commissione di Controllo CUSI”.

Il presidente FITri Riccardo Giubilei parla di un “appuntamento storico per la nostra Federazione, frutto dell’accordo con il CUSI, perchè quelli di Cervia saranno i primi Campionati nazionali universitari che si svolgeranno nel nostro Paese e rappresenteranno un’ulteriore opportunità per i nostri studenti atleti. Per noi e per tutti sarà una grande emozione, perchè attesta l’ingresso della nostra Federazione nel mondo dello sport universitario dalla porta principale, peraltro già avvenuto ai recenti Campionati mondiali di Maceio, dove la squadra nazionale ha mostrato di avere il diritto di essere inserita nell’èlite internazionale”. Il presidente della Consulta Federale dell’Organizzazione Territoriale Gianluca Tasin, dal canto suo, aggiunge: “Sono molto soddisfatto dell’ottimo lavoro fatto in sinergia tra CUSI e FITri per poter assegnare a Cervia il titolo di Campione nazionale universitario di Triathlon. Gli incontri di lavoro fatti in questi mesi sono serviti per impostare un percorso significativo che assieme vogliamo fare nell’ambito della Dual Career: lo status di studente atleta sarà per noi un riferimento sul quale vogliamo fare la nostra parte. La recente medaglia d’argento ai Mondiali Universitari di Maceiò in Brasile conquistata da Asia Mercatelli, studentessa universitaria della Cattolica di Milano, ne è l’esempio”.

