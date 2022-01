MILANO (ITALPRESS) – I treni Caravaggio per la prima volta si affacciano sul confine con il Ticino, raggiungendo il Lago di Lugano: da martedì 1 febbraio due nuovi treni ad alta capacità di Trenord circoleranno sulla linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, su cui effettueranno più del 40% del servizio complessivo, cioè 16 corse su 37.

Oggi alcuni sindaci dei Comuni attraversati dalla linea hanno viaggiato sui convogli, che hanno effettuato alcune corse in vista dell’ingresso in servizio ufficiale, e hanno potuto scoprirne le caratteristiche di accessibilità e l’ambiente confortevole, dovuto a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, a prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili.

In composizioni di quattro carrozze con 445 posti a sedere, i Caravaggio offriranno ai passeggeri della Milano-Porto Ceresio soluzioni di viaggio ad alta capacità ancora più sostenibili: i convogli sono costruiti con materiali innovativi e riciclabili al 96%.

I treni sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 42 telecamere per la videosorveglianza; hanno 12 posti dedicati al trasporto biciclette.

I due Caravaggio sono fra i 222 nuovi convogli acquistati da Regione Lombardia per Trenord con un investimento di circa 2 miliardi di euro, che consentiranno progressivamente di cambiare il volto del servizio ferroviario lombardo. Con i due ingressi in servizio, sale a 39 il numero dei nuovi treni già in circolazione sulle linee lombarde.

Le corse effettuate dai nuovi treni Caravaggio dal 1 febbraio

Da Milano a Porto Ceresio

– 2516 (Milano Porta Garibaldi 5.32-Porto Ceresio 6.45)

– 2520 (Milano Porta Garibaldi 6.32-Porto Ceresio 7.45)

– 2532 (Milano Porta Garibaldi 9.32-Porto Ceresio 1.45)

– 2536 (Milano Porta Garibaldi 10.32-Porto Ceresio 11.45)

– 2548 (Milano Porta Garibaldi 13.32-Porto Ceresio 14.45)

– 2552 (Milano Porta Garibaldi 14.32-Porto Ceresio 15.45)

– 2564 (Milano Porta Garibaldi 17.32-Porto Ceresio 18.45)

– 2568 (Milano Porta Garibaldi 18.32-Porto Ceresio 19.45)

Da Porto Ceresio a Milano

– 2525 (Porto Ceresio 7.16-Milano Porta Garibaldi 8.28)

– 2529 (Porto Ceresio 8.16-Milano Porta Garibaldi 9.28)

– 2541 (Porto Ceresio 11.16-Milano Porta Garibaldi 12.28)

– 2545 (Porto Ceresio 12.16-Milano Porta Garibaldi 13.28)

– 2557 (Porto Ceresio 15.16-Milano Porta Garibaldi 16.28)

– 2561 (Porto Ceresio 16.16-Milano Porta Garibaldi 17.28)

– 2573 (Porto Ceresio 19.16-Milano Porta Garibaldi 20.28)

– 2577 (Porto Ceresio 20.16-Milano Porta Garibaldi 21.28)

(ITALPRESS).

