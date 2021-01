ROMA (ITALPRESS) – Vincenzo Nibali sarà fra i protagonisti sia del prossimo Giro d’Italia che del Tour de France. L’annuncio ufficiale arriva dal suo team, la Trek-Segafredo, che conferma il ritorno dello Squalo dello Stretto nella Corsa rosa già vinta nel 2013 e nel 2016 e dove vanta anche sette successi di tappa. Ma il 36enne corridore siciliano, dopo aver percorso le strade del Giro nel prossimo maggio, si misurerà per la nona volta in carriera anche con la Grand Boucle (26 giugno-18 luglio), dove si è aggiudicato la classifica generale nel 2016 oltre a sei frazioni. Assieme a Nibali prenderà parte ai due Grandi Giri anche Bauke Mollema, ormai pronto al rientro dopo la frattura al polso rimediata allo scorso Tour, mentre Giulio Ciccone correrà solo il Giro per poi vestire i panni del leader della Trek-Segafredo alla Vuelta di Spagna. Per le classiche, invece, il team punterà soprattutto su Jasper Stuyven e Mads Pedersen, che saranno al via anche del Tour.

