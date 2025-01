BOLOGNA (ITALPRESS) – Promuovere lo sviluppo del turismo, rafforzare l’identità dei borghi, rigenerare gli edifici in chiave sostenibile e sviluppare infrastrutture e servizi dedicati allo sport, al tempo libero, alla socialità e all’inclusione delle famiglie, dei giovani e dei turisti. E ancora, investire nelle filiere economiche e produttive e potenziare i servizi digitali. Sono queste le direttrici dei 20 progetti previsti per l’Appennino Bolognese grazie alle Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (Stami), con un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro. Il dettaglio delle azioni previste è stato al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Marzabotto (Bo) tra l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, con i sindaci dei 15 Comuni compresi nella Stami locale: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Alto Reno Terme. Presenti all’incontro anche gli amministratori dei comuni montani bolognesi non rientranti nella Strategia nazionale, per condividere e rafforzare l’approccio della Città Metropolitana di Bologna e della Regione che puntano ad integrare tutte le politiche di sviluppo e coesione del territorio.

“Dopo l’incontro di ieri con agli amministratori della montagna forlivese-cesenate, oggi si è svolta la seconda tappa del percorso di confronto che nell’arco di un mese porterà la Regione ad incontrare tutti gli amministratori locali delle aree interne- afferma Baruffi-. L’Appennino Bolognese ha caratteristiche che permettono di puntare sulla valorizzazione dei borghi, sullo sviluppo del turismo e su una qualità di vita sostenibile, oltre che sul potenziamento dei servizi digitali. Qui arriveranno 13 milioni di investimento, che rientrano nel finanziamento complessivo di oltre 100 milioni di euro destinati dalla Giunta regionale alle Stami. Escluso dalle Strategie finanziate a livello nazionale, anche l’Appennino bolognese trova quindi una risposta molto importante grazie alla programmazione regionale, che ha scelto di sostenere tutta la montagna dell’Emilia-Romagna- conclude l’assessore. Le risorse disponibili sono fondamentali per assicurare la competitività e la capacità attrattiva di questi territori, valorizzando le loro vocazioni e offrendo una qualità di servizi che permetta l’insediamento di nuove attività imprenditoriali”.

“L’incontro con l’assessore Baruffi- commenta Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dell’Unione Comuni Appennino Bolognese- è importante per fare il punto sui progetti già avviati e sulle prossime iniziative che la Regione intende mettere in campo per l’Appennino nel nuovo mandato. E’ necessario procedere insieme: Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitana e Regione Emilia-Romagna per garantire uno sviluppo ulteriore dell’area appenninica bolognese.

E’ la sede nella quale possono essere portate le istanze di ogni territorio, in cui ci si può confrontare ed elaborare idee e proposte per il percorso da realizzare nei prossimi anni”.

