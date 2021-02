ROMA (ITALPRESS) – In questo difficile momento per la cultura italiana, con la speranza che la recente riapertura di musei e biblioteche possa consolidarsi e consentire al pubblico di spostarsi per fruire dei grandi eventi espositivi, il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna annuncia le nuove date della mostra Dante. Gli occhi e la Mente. Le Arti al tempo dell’esilio curata da Massimo Medica che sarà dunque allestita dal 24 aprile al 4 luglio 2021 nella Chiesa di San Romualdo.

Nel frattempo, il MAR con Zeranta Edutainment s.r.l, presenta una piattaforma online con tre virtual tour del progetto espositivo Dante. Gli occhi e la mente, organizzato dalle Istituzioni comunali MAR, Biblioteca Classense, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

All’interno della piattaforma da cui si accede ai tre virtual tour sono esplorabili ben 7 ambienti virtuali a 360°, oltre un centinaio gli oggetti esposti e circa 60 contenuti multimediali tra interviste, piccoli documentari e un video musicale pop che contiene un brano composto ed eseguito per l’occasione dall’artista Ivan Talarico, per raccontare la popolarità dei versi danteschi attraverso la citazione di brani di noti cantautori.

