MODENA (ITALPRESS) – Al Rally di Modena, finale nazionale in gara unica della Aci Sport Rally Cup Italia legata alle nove zone dei rally regionali, grande successo per gli iscritti al Peugeot Competition Regional Rally Club. Il migliore degli iscritti è risultato il siciliano Roberto Lombardo, già vincitore assoluto della zona siciliana (Zona 8) Aci Sport, che in questa occasione si è anche laureato campione nazionale della classe Super 2000 al volante della sua Peugeot 207 S2000. A Lombardo va il premio di 3.000 euro messo in palio da Peugeot e Pirelli. Alle sue spalle è arrivato il piemontese Stefano Santero, che con la sua Peugeot 208 Rally 4 ha confermato anche a livello nazionale la sua superiorità in Zona 1 nella classe R2C. Al ventottenne albese va in premio un prestigioso orologio Corum. Terzo al traguardo fra gli iscritti al Peugeot Competition il veneto Giacomo Pasa, arrivato alla finale di Modena grazie al successo nella classe R2B della Zona 4 con la sua Peugeot 208. Pasa ha avuto la meglio allo sprint su Flavio Brega (208 Rally 4.) e riceverà in premio una splendida e-bike Lombardo, marchio italiano di grande successo nel settore. Quinto e primo degli iscritti Under 25, il valdostano Alberto Branche (208 R2B).

Il Rally di Modena ha visto una partecipazione record, con ben 238 equipaggi in gara, e ancora una volta il marchio più rappresentato è stato Peugeot, con al via 57 vetture con il marchio del Leone.

