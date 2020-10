GENOVA (ITALPRESS) – Sono 432 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.149 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagi, 365 sono relativi all’area di Genova. In totale i tamponi effettuati sono 362.962 e i positivi 16.696. Gli ospedalizzati sono attualmente 342 (+27 rispetto a ieri), 26 i pazienti in terapia intensiva (-3). I pazienti in isolamento domiciliare sono 2.771. Tre i decessi: un uomo di 64 anni deceduto il 13/10 a Rapallo (GE); una donna di 95 anni deceduta il 13/10 all’ospedale San Paolo a Savona; un uomo di 79 anni deceduto il 13/10 all’ospedale San Paolo a Savona.

(ITALPRESS).