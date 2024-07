Travis Scott infiamma Milano davanti a 73 mila spettatori

MILANO (ITALPRESS) -Travis Scott, una delle superstar più influenti della scena musicale internazionale, ha nuovamente incantato il pubblico italiano con un concerto memorabile. Ieri sera, 73 mila fan entusiasti hanno riempito l'Ippodromo La Maura di Milano, una delle location più suggestive d'Europa, scelta dall'artista statunitense per la tappa più grande del suo tour europeo. mgg/gtr (Video con drone ufficio stampa The Hive Project per Live Nation)