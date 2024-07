MILANO (ITALPRESS) – Travis Scott, una delle superstar più influenti della scena musicale internazionale, ha nuovamente incantato il pubblico italiano con un concerto memorabile. Ieri sera, 73 mila fan entusiasti hanno riempito l’Ippodromo La Maura di Milano, una delle location più suggestive d’Europa, scelta dall’artista statunitense per la tappa più grande del suo tour europeo.

Un palco imponente caratterizzato da rocce e statue, si estendeva sull’intera superficie del rinomato golden circle, creando un’atmosfera unica e coinvolgente, amplificata da un’esplosione di fiamme e giochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo milanese. L’energia inesauribile di Travis Scott ha travolto il pubblico, regalando un’esperienza che rimarrà nei cuori di tutti i presenti.

Questa performance milanese rappresenta il terzo approdo di Travis Scott in Italia, dopo l’esibizione agli I-Days Milano Coca-Cola 2023 e il maxi-evento del Circo Massimo di Roma nell’agosto 2023. Questi eventi hanno contribuito a consolidare il suo status di icona musicale, facendolo diventare il primo artista urban internazionale a vendere oltre 200 mila biglietti in un anno nel nostro Paese.

Travis Scott continua a superare ogni aspettativa, offrendo spettacoli che non solo mettono in risalto la sua straordinaria abilità artistica, ma creano anche un legame profondo con i fan. La tappa milanese del suo tour europeo non è stata solo un concerto, ma un’esperienza indimenticabile che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

