Trasporti pubblici, il settore è in forte difficoltà

Trasporti pubblici, il settore è in forte difficoltà

Prima della pandemia i trasporti erano un asset fondamentale per l'economia, oggi sono in forte difficoltà. La denuncia è di Andrea Gibelli, presidente di Asstra, l’associazione che raggruppa le aziende di tra sporto pubblico locale, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano, dell’Italpress. abr/mrv/red