MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – La Scogliera S.p.A. comunica che l’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato con il voto favorevole del 98% capitale sociale avente diritto di voto (escluso dal computo lo 0,4% di azioni proprie) il trasferimento della sede legale della Società nel cantone di Vaud (Losanna – CH). Banca Ifis, si legge in una nota, “prende atto di quanto comunicato oggi da La Scogliera S.p.A. (socio di maggioranza dell’Istituto con il 50,5% del capitale) in merito all’approvazione, da parte dell’Assemblea degli azionisti dello stesso socio di maggioranza, del trasferimento della sede della holding nel cantone di Vaud (Losanna). Il trasferimento da parte de La Scogliera S.p.A. – guidato da motivazioni personali del Presidente – è soggetto al verificarsi delle condizioni sospensive stabilite dall’Assemblea dei suoi azionisti, tra cui quella relativa all’ottenimento di un parere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in merito alle conseguenze tributarie del trasferimento, nonché al positivo completamento, atteso entro il corrente anno, dei previsti adempimenti normativi. Per quanto riguarda la Banca, il trasferimento potrebbe avere, tra l’altro, anche l’effetto di ottimizzarne i requisiti patrimoniali, eliminando le conseguenze derivanti dal consolidamento regolamentare di Banca Ifis in La Scogliera S.p.A., secondo i principi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR)”. Banca Ifis “si riserva di identificare più compiutamente e comunicare le conseguenze e i benefici netti attesi dal trasferimento de La Scogliera. Inoltre, in occasione della presentazione del Piano industriale triennale, previsto per il prossimo autunno, la Banca indicherà la strategia che intende implementare per la crescita dei propri core business”.

«Si tratta di una scelta guidata da motivazioni personali del Presidente – afferma l’amministratore Delegato de La Scogliera e Vice Presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio –

che lascia inalterate le radici e la presenza in Italia della Banca e potrebbe, inoltre, consentire il miglioramento della sua posizione patrimoniale. L’azionista di maggioranza conferma la visione di lungo periodo, il proprio impegno al rafforzamento e alla stabilità del Gruppo per il raggiungimento di nuovi successi, senza abbandonare, al contempo, l’identità e il radicamento di Banca Ifis in Italia, mercato chiave per il suo futuro».

