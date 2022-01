LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ottenuto un miglioramento di un punto nel suo Indice di percezione della corruzione rispetto allo scorso anno. Con un punteggio di 54 punti riguardo alla corruzione nel settore pubblico in tutto il mondo, Malta è ancora indietro rispetto al resto dell’UE e dell’Europa occidentale, che hanno ottenuto una media di 66 punti.

Nel rapporto pubblicato da Transparancy International, Malta è stata considerata un “paese da tenere d’occhio” e viene sottolineata la necessità di riforme per combattere la corruzione e dare priorità allo stato di diritto.

La scorsa settimana, la polizia maltese ha condotto un’irruzione nella residenza privata e nell’ufficio dell’ex primo ministro Joseph Muscat. Entrambe le perquisizioni della polizia sono state condotte nell’ambito di un’indagine per presunta corruzione legata alla privatizzazione di tre ospedali pubblici.

Malta è ancora nella lista grigia del GAFI. Il ministro delle finanze maltese Clyde Caruana ha confermato che non si sa ancora quando Malta sarà rimossa dalla lista grigia del GAFI.

(ITALPRESS).

