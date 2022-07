ROMA (ITALPRESS) – “La transizione Ecodigital deve essere democratica, non deve interessare solo i grandi gruppi imprenditoriali ma la vita delle famiglie”. Lo scrive l’ex premier Giuseppe Conte ai tre giovanissimi speaker del convegno ItaliaEcodigital, organizzato al Senato da Alfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris con giovani startupper, attivisti e amministratori locali. “Bello vedere che Conte anche in un momento così complicato ha trovato tempo e passione per incoraggiare questi giovani innovatori. Questa rete coinvolge già centinaia di giovani e punta a migliaia tra amministratori, imprenditori e dirigenti delle istituzioni per l’accessibilità universale alla rete e alla transizione Ecodigital. Proprio come dice l’ex premier, per tutti e non per i più ricchi”, dice Pecotraro Scanio. “Sono orgogliosa di aver lanciato con Alfonso questo progetto e vedere già tante adesioni. Chi ha esperienza deve aiutare i giovani ad essere protagonisti”, ha aggiunto De Petris. Proprio con due diciannovenni e un diciottenne parte la rete che punta all’accessibilità universale alla rete e alla transizione Ecodigital. Eleonora Massa, 19 anni, al secondo anno di ingegneria aerospaziale,ha presieduto l’assemblea dei giovani organizzata dall’Onu (UnWto) a Sorrento a inizio luglio.

Leonardo Ruzzante, 19 anni, studente di economia, fondatore della startup Phigital E-Vicino sostenuta da acceleratori di varie università e membro di Aurora Fellows. Leonardo Palese, 18 anni, consigliere comunale dei giovani di Ceprano e rappresentate provinciale degli studenti. All’incontro i primi annunci di nuovi uffici per la transizione Ecodigital da parte del vicesindaco di Taranto, Fabrizio Manzulli, e di Maurizio Natalia consigliere comunale ventenne del comune di Canistro (AQ), che ha vinto il bando Borghi del ministero della cultura.

