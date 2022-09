Transizione energetica, l’Italia è all’avanguardia ma pochi lo sanno

L'Italia è uno dei paesi che ha fatto i maggiori passi avanti nel percorso verso la transizione energetica, ma come ha dimostrato una recente ricerca di Swg, gli italiani (soprattutto gli over 55) sottostimano questo impegno. Francesco Marghella, economista ed esperto in transizione ecologica di Althesys Strategic Consultants, spiega in una intervista all'Italpress che "questo è un tema lasciato quasi esclusivamente agli esperti", trl/mrv/gsl