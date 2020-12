“Il Punto Zero è esposto, ma nessuno sfugge al Loop, nemmeno sul proprio orologio. Recluta i più grandi cacciatori di tutte le Realtà per impedire all’isola di cadere nel caos completo”. Con queste parole Epic Games ha annunciato l’arrivo del Capitolo 2 – Stagione 5 per Fortnite.

Che cosa sia Fortnite ormai è inutile spiegarlo, visti gli oltre 350 milioni di utenti registrati nel mondo. Il videogame più famoso del momento ha anche registrato un record assoluto lo scorso 1 dicembre. Quando 15,6 milioni di appassionati si sono collegati per combattere nell’evento Galactus, con quasi 3 milioni e mezzo di spettatori su YouTube e Twitch.

Ora TraMe&Tech apre una nuova porta a tutti i fan del gioco. Dal sito si può accedere a Fortnite Punto Zero, Capitolo 2-Stagione 5. “Unisciti all’Agente Jones e ai più grandi cacciatori di tutte le Realtà, come il Mandaloriano, in una caotica battaglia che segnerà il futuro dell’isola”. Così gli sviluppatori di Fortnite sul sito di Epic Games hanno presentato le nuove avventure del gioco. Jones in questo capitolo è impegnato a localizzare i migliori cacciatori di tutte le Realtà, prima di essere risucchiato in un buco nero che lo porta sull’isola di Fortnite.

“Nuovi cacciatori portano nuove località da oltre il Loop. Lotta per l’onore in un’antica arena, affina le tue tecniche di sopravvivenza nella giungla ed esplora le sabbie mobili cristalline che scorrono dal punto zero esposto”, hanno spiegato gli ideatori del gioco. Il vostro compito sarà quello di aiutare i personaggi dell’isola nella loro nuova realtà: “Accetta i loro incarichi e le loro taglie, reclutali come alleati e ottieni informazioni sui Dintorni. Non vuoi negoziare? Sfidali a duello e raccogli le ricompense”.

(ITALPRESS/TraMe&Tech)