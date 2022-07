Tragedia sfiorata a Positano, salvi in 8 dopo yacht in fiamme

Tragedia sfiorata a Positano, in provincia di Salerno, dove i vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un'imbarcazione e hanno messo in salvo le otto persone a bordo. fag/gsl