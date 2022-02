CATANZARO (ITALPRESS) – La Polizia di Catanzaro ha eseguito

un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 23 persone. Sono accusati di traffico di stupefacenti, nonchè di altri reati in materia di armi e tentata estorsione.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’attività investigativa scaturita dall’arresto di due persone per spaccio di cocaina.

La presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti, era operativa a Lamezia Terme, con luoghi di approvvigionamento, in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro), avente la base logistica, e luogo di stoccaggio dello stupefacente, facilmente controllabile dagli indagati, nonchè soggetta, tramite scanner, ad accurate “bonifiche”, per individuare eventuali microspie installate dalle forze di polizia, con la relativa piazza di spaccio in Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, frequentata da giovani.

Dei 23 indagati, 6 sono stati destinatari di custodia cautelare in carcere, uno di arresti domiciliari, 15 di obbligo di dimora e uno di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com