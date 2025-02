ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa una complessa indagine sullo spaccio di droga condotta dalla Polizia di Stato in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Roma. Dieci le persone destinatarie di altrettante misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari. Associazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i reati contestati.

L’indagine ha avuto inizio alla fine del 2021, quando gli investigatori del commissariato Spinaceto hanno individuato il filo di una grossa rete che movimentava stupefacenti nella periferia a sud ovest della Capitale. Sviluppati i primi riscontri, l’attività di Polizia Giudiziaria è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Roma.

A finire fin da subito nel mirino degli investigatori, alcuni personaggi già noti alle Forze dell’Ordine tra cui un 49enne, conosciuto con i soprannomi di “il tennista” o “zia”. Sono stati poi individuati almeno due appartamenti in uso alle persone indagate, verosimilmente utilizzati come base di spaccio.

La sinergia operativa degli uomini della Polizia di Stato della sezione antidroga della Squadra Mobile capitolina e degli agenti del commissariato Spinaceto ha permesso, sin dalle prime battute dell’attività di indagine, di individuare il sodalizio criminoso insistente nelle zone di Spinaceto e Laurentino 38. Al suo vertice era preposto “il tennista”: riforniva i pusher della banda della sostanza stupefacente, ne autorizzava, poi, la consegna settimanale in dosi e teneva la contabilità dei ricavi. In caso di arresto dei suoi sodali, “il tennista” ne curava anche la tutela legale, pagando le spese processuali e riconoscendo un’indennità ai familiari degli indagati.

Diversi i pusher a disposizione dell’associazione, veri e propri “bracci operativi” riforniti a loro volta da uno stretto collaboratore de “il tennista” che fungeva da ‘vettorè: ritirava lo stupefacente, ripartito in dosi, nella base di spaccio e lo distribuiva direttamente agli spacciatori.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Roma hanno permesso inoltre di quantificare il volume degli affari prodotto dall’illecita attività – pari ad un quantitativo di 2/3 Kg al mese di cocaina – e a ricondurre al gruppo il possesso di un’arma da sparo per rivendicare la loro egemonia territoriale.

Nelle basi di ‘stoccaggiò sono stati altresì rinvenuti materiale da taglio e strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

– Foto: ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).