Traffico di droga e riciclaggio, 13 arresti in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Un'operazione in tutta Europa guidata dai Carabinieri italiani e sostenuta da Europol ha portato all'arresto di 13 persone accusate di collegamenti con la criminalità organizzata italiana. In particolare, le forze dell'ordine di Italia, Spagna, Germania, Belgio e Ucraina hanno fatto irruzione in 13 proprietà. Sette persone sono state arrestate in Italia, tre in Spagna, una in Belgio, una in Germania e una in Ucraina. L'indagine è stata coordinata da Europol ed Eurojust e segue un'inchiesta su traffico di droga e riciclaggio di denaro. col4/gsl