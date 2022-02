LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Due maltesi sono stati arrestati per traffico di droga dalla Sicilia a Malta. I due uomini, un 36enne di Qormi e un 39enne di Zebbug, sono stati arrestati dopo che la polizia ha rinvenuto 34 kg di cannabis per un valore stimato di 700.000 euro. La droga importata dalla Sicilia è stata trovata in un garage a Zebbug. La Squadra Antidroga ha seguito sabato sera un furgone che era arrivato dalla Sicilia: il garage è stato circondato dalla polizia, dopo che a due auto è stato impedito di lasciare la zona. Le forze dell’ordine hanno trovato 300.000 euro in contanti e la cannabis, che era ben nascosta all’interno del furgone. I due arrestati sono accusati di traffico, possesso di droga e riciclaggio di denaro. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com