LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Arresti per traffico di cocaina sul catamarano dalla Sicilia a Malta. Le autorità giudiziarie maltesi hanno aperto un’inchiesta dopo l’arresto di due giovani. L’arresto è avvenuto la sera del 25 giugno, dopo il sequestro di una notevole quantità di droga sul catamarano al suo arrivo a Valletta da Pozzallo. Si tratta di un uomo di 24 anni di nazionalità moldava e di una ragazza di 18 anni russa. I due passeggeri sono stati arrestati dalla Polizia della Squadra Antidroga appena sbarcati dal catamarano arrivato a Malta. La polizia aveva ricevuto alcune informazioni e perquisito l’auto. Nel serbatoio della benzina è stata trovata la cocaina che è stata distribuita in 25 confezioni per un valore di circa 2,2 milioni di euro.

