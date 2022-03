KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E’ in corso il secondo giro di colloqui tra Russia e Ucraina, nella zona di Brest, in Bielorussia. Come mostrato da un video di una tv locale rilanciato da Rainews24, le due delegazioni hanno iniziato i colloqui stringendosi la mano.

“Sono iniziati i colloqui con la delegazione russa. Le questioni principali sul tavolo sono: 1) il cessate il fuoco immediato; 2) l’armistizio; 3) Corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili dai villaggi e città distrutti o sotto bombardamenti”, scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicando anche una foto del tavolo del negoziato.

(ITALPRESS).