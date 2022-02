TORINO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato il ministro agli Affari Federali, Europei e Internazionali del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Holthoff-Pfortner e l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling, in occasione della firma della Dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le due regioni. La dichiarazione di intenti, valida per un periodo di 3 anni, prevede l’avvio di una collaborazione bilaterale sui temi dell’idrogeno, dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell’agricoltura di qualità. “La firma rappresenta l’avvio di una collaborazione strategica – ha sottolineato Cirio -. Ci conosciamo da tempo, nell’ambito del lavoro comune che svolgiamo a Bruxelles per la qualità dell’aria e in ambito automotive, oltre che per lo sviluppo del corridoio europeo Genova-Rotterdam, ma la decisione di allearci stabilmente su temi d’avanguardia determina un salto di qualità. Le nostre vocazioni industriali e le caratteristiche dei nostri tessuti economici sono talmente simili da essere ormai profondamente interdipendenti”.

“Il nostro obiettivo condiviso, in questa cooperazione, è dare forma alla politica europea comune e rafforzare la cooperazione tra regioni in Europa. L’amicizia e il sodalizio con il Piemonte è un passo importante e cruciale in questa direzione” spiega il Ministro regionale Stephan Holthoff-Pfortner. “Vedo un grande potenziale nella cooperazione tra le due Regioni e sono convinto che questo potenziale si tradurrà in progetti concreti a beneficio di entrambi i partner”, aggiunge l’ambasciatore Viktor Elbling. Il Land della della Renania Settentrionale-Vestfalia, con circa 18 milioni di abitanti, è il più popoloso di Germania e, con un PIL (pre-Covid) di quasi 700 miliardi di euro, rappresenta oltre un quinto del PIL tedesco e supera di oltre 10 miliardi il PIL dell’intera Turchia. Il Land ospita un terzo di tutti i produttori tedeschi della filiera automotive, con 800 aziende e oltre 200.000 occupati.

(ITALPRESS).

