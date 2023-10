ROMA (ITALPRESS) – Toyota sarà presente al Japan Mobility Show 2023, che si terrà da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre, con uno stand dal tema ” Let’s Change the Future of Cars-Find Your Future”. Toyota rivela alcuni dei dettagli di design di due concept elettrici a batteria (BEV), l’FT-3e e l’FT-Se. I due modelli, il SUV FT-3e e la sportiva FT-Se, presenteranno un futuro trasformato dall’elettrificazione e la tecnologia, insieme al nuovo valore esperienziale offerto dalle auto. Il marchio delle tre ellissi crede che la mobilità del futuro andrà oltre la fornitura di mezzi di trasporto per diventare un partner di stile di vita strettamente allineato con i valori individuali di ogni cliente. Oltre ai comandi altamente reattivi e al design accattivante, questi modelli si evolvono in veicoli unici nel loro genere, offrendo il piacere della personalizzazione, oltre a comode funzioni per navigare senza stress tra le informazioni sui luoghi circostanti mentre si è a bordo.

