ROMA (ITALPRESS) – Toyota Motor Italia svela l’innovativo Showroom del Concessionario Toyota “Moreno”, situato presso un importante Centro Commerciale di Ravenna. Dopo la realizzazione – a cura di Toyota Motor Europe – dello showroom francese di Eragny (nord di Parigi), primo test europeo per il nuovo Retail Concept, quello di Ravenna è il primo caso di una sede di concessionario, ubicata all’interno di un Centro Commerciale, allestita con il nuovo Concept definito dall’Headquarter Europeo di Toyota. Il nuovo Retail Concept Toyota rinnova l’identità di brand ed assicura un’esperienza di acquisto unica e distintiva: in ogni suo aspetto garantisce al cliente un ruolo centrale ed è pienamente integrata con il mondo digitale; un design accattivante e nuovi spazi rispondono perfettamente alle esigenze e le aspettative più moderne e ricercate. Al loro arrivo nel negozio, ad esempio, i visitatori vengono accolti nel “Customer hub”, il nuovo cuore dello showroom; uno spazio in cui una serie di punti di interazione digitale offrono ai clienti un’esperienza personalizzata.

Le aree dedicate all’interno del nuovo Showroom presentano l’intera gamma di prodotti e servizi dell’azienda, dai nuovi veicoli Toyota all’area Touch & Feel, dove il cliente può configurare la sua Toyota, alla piattaforma Beyond Zero, che evidenzia la leadership di Toyota nella mobilità sostenibile e nell’elettrificazione, fino all’ area dedicata all’usato “Toyota Approved” ed agli innovativi servizi di mobilità KINTO, oltre alla possibilità di effettuare il test drive della vettura.

Nel complesso, il nuovo Retail Concept Toyota ridefinisce completamente l’esperienza di acquisto, trasformando lo Showroom in una serie di spazi dedicati e funzionali per lo staff dei Concessionari ad offrire un’esperienza costruita su misura per le specifiche esigenze di ciascun singolo cliente.

“Il nostro nuovo concept di Showroom segna un passo importante nella nostra ambizione di diventare il marchio di mobilità elettrificata più scelto dai clienti – ha dichiarato Paolo Moroni, Director Customer Experience & Network Development di Toyota Motor Italia. Il nuovo design del punto vendita, come nel format sviluppato per il Centro Commerciale di Ravenna, attiva sia la nuova Brand Experience, sia un nuovo modo di lavorare per i nostri Concessionari. Mettendo tutti i nostri prodotti e servizi sotto lo stesso tetto, facciamo assumere al Concessionario un ruolo centrale per la nuova Customer Experience che vogliamo offrire ai nostri clienti. In questo spazio innovativo, i clienti possono ad esempio completare, senza soluzione di continuità, il loro viaggio iniziato nel “digital marketplace” con un’esperienza in negozio memorabile e oltre le aspettative, dove i nostri Concessionari forniscono quel “tocco umano” essenziale e differenziante”.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).