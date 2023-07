ROMA (ITALPRESS) – Toyota Motor Europe celebra l’eccellenza e l’impegno dei suoi Concessionari, onorandoli con il prestigioso Premio Ichiban 2023. Questi Concessionari si sono distinti come autentici punti di riferimento nei loro territori, abbracciando con passione la filosofia del “Best Retailer in Town”, distinguendosi per l’eccezionale qualità del servizio offerto ai clienti e per le iniziative di sostenibilità implementate, con un impatto positivo e duraturo nei lori territori. Nella competizione per il Premio Ichiban 2023, il cui nome significa “Numero Uno” in giapponese, hanno partecipato più di 2.500 Concessionari europei, simboleggiando l’eccellenza e l’alto livello di performance raggiunto dalla rete di Concessionari Toyota in Europa. I Best Retailer 2023 sono stati premiati per il loro costante impegno nel superare le aspettative dei clienti, offrendo esperienze memorabili, in linea con la visione “Let’s Go Beyond” di Toyota, che mira a realizzare una società sostenibile e inclusiva, grazie a soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate e a nuovi servizi, per consentire a tutti di muoversi senza barriere e limitazioni.

Autentici ambasciatori dei valori aziendali all’interno delle rispettive comunità, le concessionarie Toyota infatti interpretano appieno la visione “Let’s Go Beyond”. Questa visione si traduce nell’impegno a mettere sempre il cliente al centro, per offrire un’esperienza memorabile e soluzioni innovative di mobilità incentrate sulla persona, rendendo tangibile il concetto di un mondo in cui spostarsi diventa un piacere per tutti, generando benefici duraturi nella società. Il riconoscimento è stato assegnato a coloro che hanno dimostrato eccellenti performance di vendita e una customer experience straordinaria, ma anche per il loro contributo all’innovazione aziendale, alla creazione di una società migliore e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, fungendo da esempio positivo per le comunità in cui operano. Tra i i Concessionari italiani selezionati tra i vincitori del Premio Ichiban 2023 troviamo Autotorino, rappresentato dal Vicepresidente Mattia Vanini. Fuji Auto S.r.l, rappresentato dal titolare Enzo Mattiauda. A. Corvi, rappresentato dal titolare Aldo Corvi.

In Italia, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Ichiban 2023 è stata organizzata da Toyota Motor Italia e si è svolta presso il Resort Lefay Garda dal 30 giugno al 2 luglio.

“Con grande orgoglio, esprimiamo apprezzamento per i notevoli risultati dei Concessionari Toyota, che si affermano come il punto di riferimento per i nostri clienti nel territorio, interpretando al meglio la nostra visione Let’s Go Beyond. La volontà di superare le aspettative dei clienti, creando esperienze indimenticabili rappresenta uno dei pilastri fondamentali di questa visione e il nostro impegno verso una mobilità più sostenibile e responsabile. Continueremo a lavorare con i nostri concessionari per potenziare sempre di più la relazione con i clienti, fornendo prodotti e servizi che permettano a tutti di muoversi in modo sicuro e responsabile con l’obiettivo ultimo di contribuire alla costruzione di una società migliore” ha dichiarato Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

