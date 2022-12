BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Giornalisti e addetti ai lavori provenienti da tutta Europa hanno partecipato a Bruxelles al Kenshiki Forum, l’annuale convention Toyota per celebrare la visione della casa nipponica nell’imminente futuro e non solo.

In un hangar dell’aeroporto di Zaventem recuperato e trasformato nello Skyhall, un avveniristico centro eventi, Toyota ha detto no alle emissioni di CO2 costi quel che costi. L’impegno è raggiungere la completa neutralità carbonica in Europa entro il 2040. Ai piedi dell’iconico Monte Fuji nei pressi di Susono, sta nascendo Woven City la città sostenibile creata da Toyota proprio per raggiungere anche questo obiettivo. Matthew Harrison, presidente e Ceo Toyota Motor Europe, ha definito Woven City “come un test per la mobilità per realizzare il nostro sogno di creare benessere per tutti. A Woven City si sperimenteranno nuove idee per sistemi e servizi che espandano la mobilità sbloccando il potenziale di ognuno di noi. Qui costruiremo il futuro”.

Presentazione statica inoltre per i nuovi modelli a batteria e ibridi plug-in, tra cui il Suv compatto con sigla bZ (beyond zero) ossia l’impegno della casa di andare oltre l’obiettivo delle emissioni zero. Il nuovo Toyota bZ Compact SUV si posiziona nel segmento C-SUV, il più grande segmento in Europa, ed esprime, insieme a C-HR Prologue, l’approccio multi-tech di Toyota atto a consentire ai clienti di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Anteprima europea anche per la nuova Prius Plug-in hybrid, Prius di quinta generazione con un sorprendente nuovo look e tecnologia (PHEV) ancora più avanzata.

